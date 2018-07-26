Коллегия горсуда не стала рассматривать апелляцию Текебаева

Судебная коллегия Бишкекского городского суда под председательством Адиса Момуналиева 25 июля взяла самоотвод, рассматривая жалобу адвокатов Омурбека Текебаева.





Судебная коллегия Бишкекского городского суда под председательством Адиса Момуналиева 25 июля взяла самоотвод, рассматривая жалобу адвокатов Омурбека Текебаева. Об этом "Азаттыку" сообщила адвокат Текебаева Таалайгуль Токтакунова. По ее словам, следующее разбирательство назначено на 15 августа, дело будет рассматривать другая судебная коллегия.

- Судебная коллегия под председательством Адиса Момуналиева взяла самоотвод перед началом судебного заседания, оно перенесено на 15 августа. Аргументом такого решения стало заявление "мы раньше рассматривали дело Текебаева и сейчас не вправе его рассматривать". Но ведь Генеральная прокуратура отклонила пять представленных нами новых обстоятельств по делу Текебаева! Мы обратились с жалобой в Октябрьский районный суд. 25 июля суд оставил без изменения решение Генпрокуратуры, не удовлетворив наше ходатайство. Они согласились с данным решением и обратились с апелляционной жалобой в Бишкекский горсуд, - сказала адвокат.

До этого адвокаты политика обращались в Генеральную прокуратуру с ходатайством пересмотреть дело Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам.

Генеральная прокуратура отказала в повторном рассмотрении дела, аргументировав, что "приведённые адвокатами Текебаева обстоятельства были рассмотрены в ходе судебного процесса". Защита с этим не согласилась и обратилась в Октябрьский районный суд Бишкека, однако суд отказался брать заявление в производство. В результате защитники обратились в городской суд с целью добиться повторного рассмотрения дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

По словам Таалайгуль Токтакуновой, среди пяти новых обстоятельств значится заявление Текебаева с требованием возбудить уголовное дело на заместителя председателя Бишкекского городского суда Адиса Момуналиева. Как считает заключенный политик, "Момуналиев не приобщил к делу доказательный документ, прибывший из компании "Нур Телеком".

Омурбек Текебаев обратился в Генеральную прокуратуру 5 июня с просьбой провести проверку действий Адиса Момуналиева и потребовав возбуждения уголовного дела в случае выявления вины судьи. Текебаев утверждает, что при рассмотрении его дела в горсуде Момуналиев намеренно не приобщил к материалам дела ответ на запрос от ОсОО "Нуртелеком" (сотовый оператор "О!"), который доказывал невиновность подсудимого.

Во время судебного разбирательства был направлен запрос в ОсОО "Нуртелеком" для получения данных о телефонных переговорах обвинившего Текебаева и Чотонова гражданина России Леонида Маевского во время его пребывания в Бишкеке в 2010 году. Дело в Бишкекском горсуде рассматривала судебная коллегия под председательством Адиса Момуналиева.

Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев и его однопартиец, бывший министр чрезвычайных ситуаций Дуйшенкул Чотонов были задержаны в феврале 2017 года по подозрению в получении в 2010 году 1 млн долларов от гражданина РФ Леонида Маевского. Каждый из них был приговорен к 8 годам лишения свободы. Омурбек Текебаев отбывает срок в колонии №47 в Бишкеке, а Дуйшенкул Чотонов – в колонии в селе Молдовановка. Верховный суд оставил в силе вынесенные на них вердикты нижестоящих инстанций.

Источник: "Азаттык", gezitter. org