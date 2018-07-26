Третий из подозреваемых в убийстве Улана Салянова ещё не задержан. В настоящее время он разыскивается на территории России, сообщил на пресс-конференции по итогам работы ведомства за 6 месяцев текущего года начальник Службы криминальной милиции МВД Нурбек Абдиев.
Третий из подозреваемых в убийстве Улана Салянова ещё не задержан. В настоящее время он разыскивается на территории России, сообщил на пресс-конференции по итогам работы ведомства за 6 месяцев текущего года начальник Службы криминальной милиции МВД Нурбек Абдиев. По его словам, подозреваемый является гражданином России.
"Преступление было раскрыто, в ходе следствия в качестве подозреваемых задержаны два человека. Один из них был задержан на территории России, в настоящее время предпринимаются действия по его привозу в Кыргызстан. Ещё один подозреваемый разыскивается, ещё не задержан. Он гражданин России. Установлено, в каких целях подозреваемые убили Салянова. Информация об этом будет оглашена после завершения следствия", - сказал Абдиев.
Напомним, в ночь на 6 ноября 2017 года неизвестные лица застрелили 42-летнего младшего брата депутата Аиды Саляновой – Улана Салянова – в его доме.
Источник: super.kg, gezitter. org
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