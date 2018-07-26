Всемирные игры кочевников. На юрточные пресс-центры потратят 540 тысяч сомов

На аренду шести юрт для оборудования пресс-центров в урочище Кырчын в рамках проведения III Всемирных игр кочевников департамент информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма потратит 540 тысяч сомов.
На аренду шести юрт для оборудования пресс-центров в урочище Кырчын в рамках проведения III Всемирных игр кочевников департамент информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма потратит 540 тысяч сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.
Отмечается, что юрты должны быть войлочными, не менее 5 метров в диаметре, с художественным оформлением, наличием национального убранства, столами, стульями.
Кроме того, в них должно быть освещение, не менее двух удлинителей, кулер с водой и посуда для кофе-брейков.
Поставщик обязан обеспечить монтаж и демонтаж юрт, а также доставку их до места назначения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/91897/
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