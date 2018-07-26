Строителям дороги Ош — Баткен — Исфана уже несколько месяцев не платят зарплату

В Баткенской области около 40 строителей дороги Ош — Баткен — Исфана вышли на забастовку из-за невыплаты зарплаты. Об этом журналистам сообщили сами рабочие.
В Баткенской области около 40 строителей дороги Ош — Баткен — Исфана вышли на забастовку из-за невыплаты зарплаты. Об этом журналистам сообщили сами рабочие.
По их словам, участники акции протеста требуют выплаты им задолженности по зарплате за четыре месяца. В Министерстве транспорта и дорог сообщили, что проблему решат в ближайшие дни. На счет строительной компании переведут средства.
Проект строительства дороги Ош — Баткен — Исфана обещал профинансировать Исламский банк развития и выделить на эти цели $21 миллион. В мае 2017 года Минтранс и компания «Алке Иншаат Санайи ве Тижарет» (Азербайджан) заключили соглашение о выполнении строительных работ на $18 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/91921/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!