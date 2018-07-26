Строителям дороги Ош — Баткен — Исфана уже несколько месяцев не платят зарплату

В Баткенской области около 40 строителей дороги Ош — Баткен — Исфана вышли на забастовку из-за невыплаты зарплаты. Об этом журналистам сообщили сами рабочие.



В Баткенской области около 40 строителей дороги Ош — Баткен — Исфана вышли на забастовку из-за невыплаты зарплаты. Об этом журналистам сообщили сами рабочие.

По их словам, участники акции протеста требуют выплаты им задолженности по зарплате за четыре месяца. В Министерстве транспорта и дорог сообщили, что проблему решат в ближайшие дни. На счет строительной компании переведут средства.

Проект строительства дороги Ош — Баткен — Исфана обещал профинансировать Исламский банк развития и выделить на эти цели $21 миллион. В мае 2017 года Минтранс и компания «Алке Иншаат Санайи ве Тижарет» (Азербайджан) заключили соглашение о выполнении строительных работ на $18 миллионов.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/91921/