Более 155 миллионов сомов потратили в Кыргызстане на выплату суйунчу

С начала года единовременное пособие при рождении детей получили 38 тысяч 187 человек.
С начала года единовременное пособие при рождении детей получили 38 тысяч 187 человек. Об этом ИА «24.kg» сообщила главный специалист Департамента социального обеспечения Министерства труда и социального развития Нуржан Алапаева.
По ее словам, выплаты составили 155,8 миллиона сомов.
«Еженедельно собираем заявки и сразу направляем деньги. Для подачи заявления необходимо представить свидетельство о рождении ребенка, паспорта родителей, справку с места жительства и иметь счет в банке. С ними они обращаются в ЦОНы, загсы или информационные киоски, которые находятся на почтамтах», — отметила она.
Напомним, единовременные денежные выплаты при рождении ребенка составляют 4 тысячи сомов.
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