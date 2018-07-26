           
Подробности
Общество
Просмотров: 8

Более 155 миллионов сомов потратили в Кыргызстане на выплату суйунчу

С начала года единовременное пособие при рождении детей получили 38 тысяч 187 человек.

     
С начала года единовременное пособие при рождении детей получили 38 тысяч 187 человек. Об этом ИА «24.kg» сообщила главный специалист Департамента социального обеспечения Министерства труда и социального развития Нуржан Алапаева.

 

По ее словам, выплаты составили 155,8 миллиона сомов.

 

«Еженедельно собираем заявки и сразу направляем деньги. Для подачи заявления необходимо представить свидетельство о рождении ребенка, паспорта родителей, справку с места жительства и иметь счет в банке. С ними они обращаются в ЦОНы, загсы или информационные киоски, которые находятся на почтамтах», — отметила она.

 

Напомним, единовременные денежные выплаты при рождении ребенка составляют 4 тысячи сомов.

 

 

     
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/91905/ 
 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить