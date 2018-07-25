ГКИТС: Организаторы контрабанды, контрафакта, массовой кражи и перепродажи мобильных устройств самым бессовестным образом вводят общественность в заблуждение

Бишкек, "Саясат.kg". Заявление пресс-службы Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики

Во-первых, официально заявляем, что регистрация мобильных устройств – это требование закона «об электрической и почтовой связи», принятой Жогорку Кенешем. Правительство Кыргызской Республики инициирует проект-обсуждения правил регистрации мобильных устройств во исполнение данного закона. Мы подчеркиваем, что это пока только проект, который выносится на обсуждение широкой общественности. Никаких решений по данному вопросу еще не принято. После широкого общественного обсуждения будет создана рабочая группа, которая выработает окончательные предложения с учетом высказанных замечаний широкой общественности.

Во-вторых, официально заявляем, что организаторы контрабанды, контрафакта, массовой кражи и перепродажи мобильных устройств самым бессовестным образом вводят общественность в заблуждение, распространяя через социальные сети ложную информацию, что каждый пользователь мобильных устройств будет платить 100 сомов за регистрацию. Это наглая ложь! Регистрация уже используемых мобильных устройств будет осуществляться бесплатно и в автоматическом режиме, людям никуда не надо ходить. При покупке нового мобильного устройства покупатель тоже не будет платить 100 сомов за регистрацию уже купленного мобильного устройства. Почему? Речь идет о том, что импортеры мобильных устройств, согласно требованиям закона, должны проходить государственную регистрацию при ввозе мобильных устройств на территорию Кыргызской Республики. В проекте правил регистрации мобильных устройств предусмотрена норма, что именно импортеры будут платить 100 сомов за государственную регистрацию завозимых мобильных устройств. Согласно норме принятого закона – это узаконенная государственная услуга.