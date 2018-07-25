Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева: Айжан будет учиться с сентября

Бишкек, "Саясат. kg". Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева встретилась с Айжан Исмаиловой, история о жизни которой была освещена в СМИ.

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева встретилась с Айжан Исмаиловой, история о жизни которой была освещена в СМИ.

Ранее писалось, что девушка не знает свой точный возраст и училась всего в семи классах. В настоящее время сотрудники МОН восстанавливают табель успеваемости Айжан. С 1-го сентября текущего года Айжан предложено обучение в одном из лицеев системы профтехобразования с предоставлением общежития и питания. В течение года она сможет получить сертификат по выбранной специальности.

Кроме того, после решения вопросов с документами о рождении девушки, министерством будет решаться вопрос ее дальнейшего обучения возможно в экстернатной форме для получения документов об образовании, которые позволят Айжан получить дальнейшее образование.