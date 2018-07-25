Премьер может отклонить введение платы за регистрацию мобильников

При принятии окончательного решения о введении платы за регистрацию мобильных устройств в 100 сомов премьер-министр будет руководствоваться национальными интересами и интересами простых граждан.

При принятии окончательного решения о введении платы за регистрацию мобильных устройств в 100 сомов премьер-министр будет руководствоваться национальными интересами и интересами простых граждан. Об этом заявили в аппарате правительства.

В кабмине отмечают, что проект постановления о введении платы находится на общественном обсуждении с 4 июля. Граждане и предприниматели в течение месяца могут ввести свои предложения и замечания, с учетом которых и будет принято решение.

Государственный комитет информационных технологий и связи предлагает ввести плату за ввоз мобильных устройств в страну. Регистрация одного устройства обойдется в 100 сомов.

На пресс-конференции председатель комитета Бакыт Шаршембиев пояснил, что платить за регистрацию новых телефонов при ввозе их через границу будут поставщики. Он подчеркнул, что платить будут не граждане, а фирмы–импортеры мобильных устройств или же частные лица, купившие телефон за границей.

Оплата будет производиться один раз - при пересечении границы. По словам председателя комитета, сумма в 100 сомов рассчитана Министерством экономики как минимальный расчетный показатель. При этом все пользователи мобильных устройств до введения проекта будут зарегистрированы автоматически и бесплатно.

Бакыт Шаршембиев заявил, что платная регистрация «жизненно необходима». Она решает такие проблемы, как контрабанда, продажа контрафактной продукции, воровство мобильных устройств. Кроме того, это мера противодействия терроризму и экстремизму.

Правило платной регистрации мобильных устройств действует в ряде стран, например, в Казахстане, Азербайджане, Турции.

На данный момент проект находится на общественном обсуждении. Планируется, что он вступит в силу в 2019 году. Тем временем предложение ГКИТиС вызвало шквал критики среди пользователей соцсетей.



Азаттык