Больше половины кыргызстанцев оценивают уровень безопасности на дорогах «на троечку»

При этом треть из них признались, что пристегивают ремень безопасности только чтобы избежать штрафа

«Плохо» или «очень плохо» - так более 70% кыргызстанцев оценивают состояние дорожного покрытия, культуру поведения водителей и правовую подготовку пешеходов. Телефонный соцопрос провели в ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество».

Среди опрошенных были жители всех регионов республики старше 18 лет.

«Столь низкую оценку состоянию/качеству дорог и дорожного покрытия дали 82,9% респондентов, дисциплине водителей - 77,2%, культуре поведения и правовой подготовке пешеходов - 73,8%, - говорится в докладе. – Дороги «загруженными» и «очень загруженными» считают 64,4%».

80,1% опрошенных заверили, что всегда используют ремни безопасности. 15,4% признались, что иногда забывают о нем. А для 4,5% автолюбителей закон, в том числе и «закон естественного отбора», видимо, не писан – они не используют ремень безопасности никогда.

При этом только 67,3% респондентов в качестве причины использования ремня назвали гарантию безопасности. А вот 32,7% уверены, что ремень безопасности – это такой амулет «от штрафа». В последней группе больше всего мужчин и молодежи.

В то же время 49,2% опрошенных заявили, что вообще не нарушают правила дорожного движения. 47,3% признались в том, что изредка нарушают, а 2,4% не постеснялись признаться в частых нарушениях ПДД.

Чуть более трети кыргызстанцев (35,2%) считают, что ГУОБДД обеспечивает безопасность дорожного движения. 32,8% думают, что «гаишники» занимаются скрытыми наблюдениями.

Каждый седьмой (13,6%) согласен с тем, что ГУОБДД предотвращает нарушения на дороге, а 6,6%, наоборот, обвиняют милицию в провоцировании нарушений.

«36,7% ничего не слышали о реформировании ГУОБДД, - говорится в отчете ОО. - 14,9% респондентов заметили положительные изменения на дорогах страны. По

мнению 38,3% человек, безопасность дорожного движения в любом случае обеспечивается не в полной мере».

В целом «удовлетворительным» уровень обеспечения безопасности дорожного движения считают 57,7% респондентов. 21,5% называют его «неудовлетворительным», а 8,9% опрошенных считают оценивают обеспечение безопасности на дорогах как «плохое».

Стоит отметить, что в пятерку основных причин ДТП, по мнению граждан Кыргызстана, вошли:

- недисциплинированность водителей;

- низкая подготовка водителей в автошколах;

- вождение в состоянии наркотического и алкогольного опьянения;

- низкая культура поведения пешеходов;

- коррупция.

ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество»



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