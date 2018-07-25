Сегодня в БГК обсудят кандидатов на пост мэра Бишкека

Пока о претендентах на пост градоначальника думает только «Кыргызстан»
Официальных кандидатов на пост мэра Бишкека пока нет. Об этом Vesti.kg сообщил член фракции горкенеша «Республика - Ата Журт» Канатбек Музуралиев.
- Наша фракция еще никого не предлагала, - сказал он. - Но время есть, возможно, что премьер-министр выдвинет своего кандидата.
В свою очередь депутат БГК Таалайбек Сагынов рассказал Vesti.kg о том, что фракция «Кыргызстан» сегодня проведет заседание по данному вопросу.
- По регламенту нет определения, когда именно должны быть представлены кандидатуры, - пояснил он. - Однако указано, что кандидаты должны сдать экзамен по кыргызскому языку не позднее пяти дней до даты выборов. Скорее всего, претенденты на пост градоначальника определятся в течении пары дней.
Напомним, 13 июля Бишкекский горкенеш единогласно проголосовал за выражение вотума недоверия мэру Албеку Ибраимову. 19 июля премьер Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об освобождении Ибраимова от должности. В тот же день экс-градоначальника задержали сотрудники ГКНБ. Постановлением суда Албек Ибраимов заключен под стражу в СИЗО ГКНБ до 29 августа. Его обвиняют в коррупции и мошенничестве.
Выборы нового мэра Бишкека ЦИК назначил на 8 августа.
Vesti. KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!