Сегодня в БГК обсудят кандидатов на пост мэра Бишкека

Пока о претендентах на пост градоначальника думает только «Кыргызстан»

Официальных кандидатов на пост мэра Бишкека пока нет. Об этом Vesti.kg сообщил член фракции горкенеша «Республика - Ата Журт» Канатбек Музуралиев.

- Наша фракция еще никого не предлагала, - сказал он. - Но время есть, возможно, что премьер-министр выдвинет своего кандидата.

В свою очередь депутат БГК Таалайбек Сагынов рассказал Vesti.kg о том, что фракция «Кыргызстан» сегодня проведет заседание по данному вопросу.

- По регламенту нет определения, когда именно должны быть представлены кандидатуры, - пояснил он. - Однако указано, что кандидаты должны сдать экзамен по кыргызскому языку не позднее пяти дней до даты выборов. Скорее всего, претенденты на пост градоначальника определятся в течении пары дней.

Напомним, 13 июля Бишкекский горкенеш единогласно проголосовал за выражение вотума недоверия мэру Албеку Ибраимову. 19 июля премьер Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об освобождении Ибраимова от должности. В тот же день экс-градоначальника задержали сотрудники ГКНБ. Постановлением суда Албек Ибраимов заключен под стражу в СИЗО ГКНБ до 29 августа. Его обвиняют в коррупции и мошенничестве.

Выборы нового мэра Бишкека ЦИК назначил на 8 августа.



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