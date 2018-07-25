Только в 80 из 300 пансионатов на Иссык-Куле есть спасатели

В МЧС сообщают, что подготовили еще 174 человека
Только в 80 из 300 пансионатов на побережье Иссык-Куля есть штатные спасатели, получившие соответствующий сертификат. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Нурболот Мирзахмедов во время рабочего совещания с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым.
«В настоящее время мы подготовили 174 специалиста, которые обладают навыками оказания первой помощи», - добавил он.
Глава кабмина предложил установить на каждом пляже оборудованные спасательные вышки, в которых постоянно будут дежурить специально обученные люди.
«Кроме того, зона купания должна быть ограничена в целях обеспечения быстрого доступа для спасателей, ведь при спасении тонущего человека каждая секунда дорога», - отметил он.
По словам Абылгазиева, государственные органы и представители органов местного самоуправления должны обратить особое внимание на обеспечение безопасности граждан на открытых водоемах.
«Отсутствие должного контроля со стороны госорганов и халатное отношение владельцев пансионатов и домов отдыха к безопасности отдыхающих стали причиной возникновения угрозы жизни и здоровью граждан, - заявил он. - Соответствующие государственные органы должны проверить все места летнего отдыха на предмет наличия службы спасателей с необходимым оборудованием и провести разъяснительную работу среди населения».
Отдел информационного обеспечения
Аппарата Правительства КР
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