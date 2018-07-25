Стало известно имя полпреда правительства в Ошской области

Правительство определилось со своим полномочным представителем в Ошской области.



Правительство определилось со своим полномочным представителем в Ошской области. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, накануне премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, которым назначил Узарбека Жылкыбаева полпредом в Ошской области.

Чиновника уже представили коллективу.

Напомним, прежний полпред Таалайбек Сарыбашов стал мэром Оша.

Узарбек Жылкыбаев в октябре 2016 года стал депутатом парламента от политической партии СДПК. В марте 2017-го распоряжением премьер-министра назначен полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области.



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