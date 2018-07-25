Вселенная кочевников. Сколько потратят на сувениры для гостей фестиваля

На изготовление сувенирной продукции для гостей фестиваля «Вселенная кочевников» потратят 415 тысяч сомов.
На изготовление сувенирной продукции для гостей фестиваля «Вселенная кочевников» потратят 415 тысяч сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.
Всего планируется изготовить 415 подарочных комплектов. Они будут состоять из пледов, ежедневников или перекидных календарей и сумки, или рюкзаков.
Отмечается, что на всех предметах должен быть логотип Всемирных игр кочевников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/91795/
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