В Бишкеке по вине следователя женщину незаконно содержали 16 дней в ИВС

В Бишкеке по вине следователя УВД Свердловского района женщину незаконно содержали в ИВС 16 дней.
В Бишкеке по вине следователя УВД Свердловского района женщину незаконно содержали в ИВС 16 дней. Об этом сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.
Уточняется, что при посещении ИВС ГУВД Бишкека правозащитники выяснили, что следователи водворили туда 29-летнюю У.Р. 1 июня и незаконно содержали в течение 16 дней.
«В ходе проверки прокуратурой за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в отношении следователя УВД Свердловского района внесено представление для привлечения ее к строгой дисциплинарной ответственности», — проинформировали в аппарате омбудсмена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/91797/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!