В Бишкеке по вине следователя женщину незаконно содержали 16 дней в ИВС

В Бишкеке по вине следователя УВД Свердловского района женщину незаконно содержали в ИВС 16 дней.



В Бишкеке по вине следователя УВД Свердловского района женщину незаконно содержали в ИВС 16 дней. Об этом сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.

Уточняется, что при посещении ИВС ГУВД Бишкека правозащитники выяснили, что следователи водворили туда 29-летнюю У.Р. 1 июня и незаконно содержали в течение 16 дней.

«В ходе проверки прокуратурой за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в отношении следователя УВД Свердловского района внесено представление для привлечения ее к строгой дисциплинарной ответственности», — проинформировали в аппарате омбудсмена.



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