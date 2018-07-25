Депутат парламента от фракции СДПК Дастан Бекешев возмущен правительственным постановлением по регистрации телефона за 100 сомов.
Депутат парламента от фракции СДПК Дастан Бекешев возмущен правительственным постановлением по регистрации телефона за 100 сомов.
Как заявил народный избранник порталу SUPER.KG, "при подготовке проекта постановления, правительство должно опираться на нормы закона. Нельзя просто так взять и вводить платежи за регистрацию, гражданам должна быть польза. Обслуживание должно приносить пользу гражданам. Здесь же выигрывает только правительство. Правительство заявляет, что таким путём можно преодолеть теневую экономику. Да, такая проблема существует, достаточно большое количество мобильных телефонов попадает в страну без уплаты таможенных пошлин. Однако это проблема Таможенной службы. Если мы дадим на это разрешение, то аналогичный вопрос поднимут и другие государственные органы. Регистрировать телефоны – правильно, однако условия регистрации должны быть бесплатными".
Госкомитет информационных технологий и связи выставил на общественное обсуждение проект постановления о регистрации телефонов, согласно которому, граждане за проведение государственной регистрации своего мобильного устройства должны заплатить по 100 сомов.
Источник: super.kg, gezitter. org
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