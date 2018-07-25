Смерть К. Дуйшебаевой: В розыске родственник А. Саляновой, он в США, - МВД

Калый Эльтуйбасов, родственник бывшего генпрокурора Аиды Саляновой, до сих пор числится в розыске. Об этом 24 июля на пресс-конференции в Бишкеке сообщил начальник Службы криминальной милиции МВД Нурбек Абдиев.





Калый Эльтуйбасов, родственник бывшего генпрокурора Аиды Саляновой, до сих пор числится в розыске. Об этом 24 июля на пресс-конференции в Бишкеке сообщил начальник Службы криминальной милиции МВД Нурбек Абдиев.



По его данным, К. Эльтуйбасов находится в США.

Гражданин Калыбек Эльтуйбасович Эльтуйбасов (Салянов) был объявлен в розыск в 2017 году. Как сообщало МВД, он воспрепятствовал следствию по делу об убийстве студентки Камилы Дуйшебаевой. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Смерть 19-летней Камилы Дуйшебаевой

10 марта 2014 года К. Дуйшебаева, 1995 года рождения, вышла из дома в микрорайоне "Достук" и направилась на встречу с друзьями. Однако она не дошла до друзей, а ее телефон оказался отключенным. Вечером 16 марта 2014 года тело студентки было обнаружено на территории кладбища у села Байтик.

СМИ со ссылкой на правоохранительные органы писали, что незадолго до гибели К. Дуйшебаева связывалась по телефону с Калыбеком Саляновым, возможно, они были вместе в сауне. Первоначально К. Салянов проходил по делу в качестве свидетеля.

Согласно информации, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что 22 марта 2014 года К. Э. Эльтуйбасов и владелец сауны А.Н., заведомо зная о проводимых действиях со стороны сотрудников милиции по изъятию записей камер видеонаблюдения, установленных в сауне, приняли меры по удалению записей за 10 марта 2014 года, воспрепятствовали тем самым объективному расследованию уголовного дела.

По данному факту 29 июня 2017 года МВД возбудило уголовное дело по статье 318 (Воспрепятствование ходу расследования), затем последовала информация, что К. Эльтуйбасов (Салянов) покинул территорию Кыргызстана. Было вынесено решение об аресте и розыске Салянова.

На парламентских выборах 2015 года К. Эльтуйбасов был зарегистрирован под №52 в списке партии "Ата Мекен", но позже вышел из списка.

Источник: Баракелде, gezitter. org