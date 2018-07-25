Осмонбек Артыкбаев переведен из больницы в СИЗО ГКНБ

Депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев в течение недели лежал в больнице. Его адвокат Айжан Орозакунова сообщала о подготовке к операции.





Депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев в течение недели лежал в больнице. Его адвокат Айжан Орозакунова сообщала о подготовке к операции. 20 июля Орозакунова сказала, что Артыкбаеву еще не сделана операция.

Напомним, 5 июня на Осмонбека Артыкбаева возбудили уголовное дело, и он был арестован по коррупции в реализации проекта «Модернизация Бишкекской ТЭЦ».

Первомайский районный суд выносил решение о водворении Артыкбаева в СИЗО Государственного комитета по национальной безопасности до окончания следственных работ. Адвокат Артыкбаева подавала заявление в Бишкекский городской суд об изменении ему меры пресечения в связи со здоровьем. Городской суд рассмотрел меру пресечения Артыкбаеву, оставил в силе решение районного суда.

Источник: газета «Кыргыз туусу» №56 от 24.07.2018/стр.3, gezitter. org