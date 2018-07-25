Осмонбек Артыкбаев переведен из больницы в СИЗО ГКНБ

Депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев в течение недели лежал в больнице. Его адвокат Айжан Орозакунова сообщала о подготовке к операции.
Депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев в течение недели лежал в больнице. Его адвокат Айжан Орозакунова сообщала о подготовке к операции. 20 июля Орозакунова сказала, что Артыкбаеву еще не сделана операция.
Напомним, 5 июня на Осмонбека Артыкбаева возбудили уголовное дело, и он был арестован по коррупции в реализации проекта «Модернизация Бишкекской ТЭЦ».
Первомайский районный суд выносил решение о водворении Артыкбаева в СИЗО Государственного комитета по национальной безопасности до окончания следственных работ. Адвокат Артыкбаева подавала заявление в Бишкекский городской суд об изменении ему меры пресечения в связи со здоровьем. Городской суд рассмотрел меру пресечения Артыкбаеву, оставил в силе решение районного суда.
Источник: газета «Кыргыз туусу» №56 от 24.07.2018/стр.3, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!