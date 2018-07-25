Сапар Исаков останется под арестом

Верховный суд оставил в силе решение первой инстанции

Верховный суд сегодня рассмотрел ходатайство по изменению меры пресечения бывшему премьер-министру Сапару Исакову. Об этом Vesti.kg сообщил его адвокат Нурбек Токтакунов.

По его словам, Сапар Исаков останется под арестом до конца следствия.

- Заседание Верховного суда проходило в закрытом режиме, что само по себе является незаконным, - отметил юрист. - Мы ранее подавали ходатайство, чтобы заседание проходило в открытом режиме, но Верховный суд повторил ошибки предыдущих инстанций. Без всякого сомнения, такой суд просто способствует накоплению напряженности в обществе.

Вместе с тем, в пресс-службе Верховного суда уточнили, что бывший премьер-министр Сапар Исаков останется под арестом до 5 августа текущего года.

Напомним, 29 мая 2018 года в рамках расследуемого уголовного дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека бывшему премьер-министру Сапару Исакову было предъявлено обвинение по статье 303 часть 1 (Коррупция) УК КР.

5 июня решением Первомайского районного суда его заключили в СИЗО ГКНБ до конца следствия.

13 июня Бишкекский горсуд оставил в силе решение первой инстанции.

Vesti. KG