Глава МВД о встрече с отцом убитой Бурулай: Меня не так поняли

В ведомстве прокомментировали слова родителя девушки о лжи министра
В Министерстве внутренних дел прокомментировали заявление отца убитой в отделении милиции Бурулай Турдали Кожоналиева о том, что министр солгал о личной встрече с родными погибшей.
Ранее на пресс-конференции глава ведомства Кашкар Джунушалиев сообщил, что по поручению премьер-министра состоялась встреча с отцом Бурулай.
Позже Кожоналиев назвал эти слова неправдой, заявив изданию Sputnik Кыргызстан, что встречи с министром не было.
В пресс-службе МВД пояснили Vesti.kg, что слова Джунушалиева о встрече не так поняли.
- Кто-то задал ему конкретный вопрос: была ли встреча с отцом Бурулай? - рассказали в ведомстве. - На что он дал конкретный ответ: такая встреча прошла. При этом никто не задал ему наводящих вопросов, что и послужило дальнейшему непониманию.
Как выяснилось, с отцом Бурулай и адвокатами встречался первый заместитель министра Суйун Омурзаков. Перед этим он вызвал руководителей соответствующих служб и дал задание, чтобы следствие было объективным, в чем и заверил родителя убитой девушки.
Напомним, 19-летняя Бурулай Турдали кызы была убита 27 мая в здании Жайылского РОВД Чуйской области. В ее смерти обвиняют Марса Бодоева, который похитил девушку с целью вступления в брак.
Vesti. KG
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