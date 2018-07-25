Глава МВД о встрече с отцом убитой Бурулай: Меня не так поняли

В ведомстве прокомментировали слова родителя девушки о лжи министра

В Министерстве внутренних дел прокомментировали заявление отца убитой в отделении милиции Бурулай Турдали Кожоналиева о том, что министр солгал о личной встрече с родными погибшей.

Ранее на пресс-конференции глава ведомства Кашкар Джунушалиев сообщил, что по поручению премьер-министра состоялась встреча с отцом Бурулай.

Позже Кожоналиев назвал эти слова неправдой, заявив изданию Sputnik Кыргызстан, что встречи с министром не было.

В пресс-службе МВД пояснили Vesti.kg, что слова Джунушалиева о встрече не так поняли.

- Кто-то задал ему конкретный вопрос: была ли встреча с отцом Бурулай? - рассказали в ведомстве. - На что он дал конкретный ответ: такая встреча прошла. При этом никто не задал ему наводящих вопросов, что и послужило дальнейшему непониманию.

Как выяснилось, с отцом Бурулай и адвокатами встречался первый заместитель министра Суйун Омурзаков. Перед этим он вызвал руководителей соответствующих служб и дал задание, чтобы следствие было объективным, в чем и заверил родителя убитой девушки.

Напомним, 19-летняя Бурулай Турдали кызы была убита 27 мая в здании Жайылского РОВД Чуйской области. В ее смерти обвиняют Марса Бодоева, который похитил девушку с целью вступления в брак.



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