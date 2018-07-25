Люди тонут. Ничего не меняется

Бывший капитан спасательной команды горнодобывающего предприятия дал советы отдыхающим на побережье

Последние несколько дней оказались богатыми на смертельные случаи во время купания. Не менее 7 человек утонули в Чуйской и Иссык-Кульской за три дня, причем это только те, чья смерть попала в поле зрения СМИ.

Бывший инженер и капитан спасательной команды горнодобывающего предприятия Расул Умбеталиев рассказал Vesti.kg о том, кто виноват в этих трагических случаях и что можно сделать, чтобы их стало меньше.

- Часто бывает, что люди сами виноваты в своей смерти, - признался он. – Не соблюдают технику безопасности, переоценивают свои силы. К сожалению, утонувших не воскресить. Но нужно понимать, что пирсы не предназначены для купания. Там глубина не менее 2 метров, головой при нырянии не ударишься, но можно заплыть слишком далеко и не оставить сил на возвращение.

Эксперт призвал родителей ни в коем случае не позволять своим детям прыгать с пирса в надувных нарукавниках и плавательном баллоне: в воздухе эти приспособления могут слететь, а при ударе об воду – прийти в негодность. Ребенок в таком случае окажется в глубоком месте совершенно беспомощным.

- Но даже взрослым нужно учитывать многие нюансы, заплывая на глубину, - предупредил Умбеталиев. – Ветер имеет немалое значение. Южный ветер, так называемый «горняк», может гнать сильные волны от берега. Плыть против них будет очень трудно. Я опытный пловец, но все равно не раз попадал в эту ловушку.

Что может превратить молодого сильного мужчину в потенциального утопленника наравне с подростком? Судорога. Непроизвольное сокращение мышц, сопровождаемое сильной болью, может вывести из строя даже бывалого пловца. Поэтому экс-капитан спасательной команды советует всегда прикалывать к купальному костюму булавку, чтобы при необходимости воспользоваться ею и спасти себе жизнь.

- Чаще судороги хватают в холодной воде, но в открытом водоеме даже в теплую погоду злую шутку может сыграть холодное подводное течение, - предупредил он.

Впрочем, перекладывать всю вину за трагические случаи на самих купальщиков тоже не стоит. Даже в больших пансионатах ситуация с безопасностью отдыхающих на пляже весьма плачевная, рассказал Расул Умбеталиев.

- Ни в одном месте я не видел вышек со спасателями, готовыми тут же помочь утопающему, - поведал он. - Люди предоставлены сами себе. А спасатели нужны, инструктаж проводить нужно. Пансионаты должны об этом позаботиться, раз берут за отдых такие большие деньги.

Общественный деятель предложил ввести материальную ответственность владельцев домов отдыха за каждого утопленника. Причем немалую: 1-2 млн сомов. Альтернативой, по его словам, может быть угроза закрытия.

- Сразу найдутся деньги и на спасателей, и на круги, и на жилеты, - говорит Умбеталиев.

Также эксперт считает, что Госинспекции по экологической и технической безопасности следует создать рейтинг более и менее опасных мест для повышения эффективности контроля за безопасностью граждан.

- Безответственное отношение к жизни людей не красит власти, - говорит Умбеталиев. – Так жалко тех, кто умирает молодыми.

Напомним, 23 июля на южном берегу Иссык-Куля утонул бывший советник премьер-министра Александр Стручалин.

В тот же день на пляже Чолпон-Аты Иссык-Кульской области нашли тело бишкекчанки. Судя по отсутствию следов насильственной смерти, она захлебнулась.

В воскресенье 22 июля на пляже пансионата «Акун», расположенного в селе Кара-Ой Иссык-Кульского района утонул журналист Улан Эгизбаев.

В тот же день 4 человека утонули во время купания в Иссык-Кульской и Чуйской областях и в Бишкеке. Двоим из них не было 18 лет.



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