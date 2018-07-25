Граждан Кыргызстана допрашивают в аэропорту Алматы?

В Министерстве иностранных дел пояснили, что по данному делу будет отправлен запрос казахской стороне

Уже не в первый раз кыргызстанцы жалуются на странное отношение к себе в аэропортах Казахстана и на приграничных контрольно-пропускных пунктах. Люди рассказывают о спонтанных допросах и обысках со стороны отказывающихся представиться лиц в штатском.

Очередную историю из этой серии рассказала пользовательница Facebook Умай Арыкова. Женщина летела рейсом Стамбул - Алматы.

Возмущенная необоснованным допросом, она обратилась в соцсети к министру иностранных дел КР Эрлану Абдылдаеву:

«Простояв очередь, нас, граждан КР, разворачивали и отправляли в кабинет на допрос к двум мужчинам в штатском, которые берут наши паспорта и фотографируют на свой телефон, - написала Арыкова. - Ни имен, ни формы, ни бейджа с указанием должности и звания, или каких-либо других опознавательных документов, не было. Не представившись, они начали спрашивать, зачем и с какой целью я летала в Турцию. На мои вопросы на каком основании они проводят допрос, они мне показали листок бумаги, без подписи и печати, где не было никаких указаний на задержание наших граждан для допроса или каких-либо других манипуляций с нашими документами».

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана сообщили Vesti.kg о намерении обратиться к казахской стороне по поводу жалоб наших граждан.

В ведомстве уверили, что вопрос проработают с соответствующими подразделениями.

- Казахстану будут отправлены следующие вопросы: почему они так делают и на каком основании? Если основания есть, то почему они об этом конкретно и четко не информируют, - пояснили в пресс-службе МИДа.



Vesti. KG