Граждан Кыргызстана допрашивают в аэропорту Алматы?

В Министерстве иностранных дел пояснили, что по данному делу будет отправлен запрос казахской стороне
Уже не в первый раз кыргызстанцы жалуются на странное отношение к себе в аэропортах Казахстана и на приграничных контрольно-пропускных пунктах. Люди рассказывают о спонтанных допросах и обысках со стороны отказывающихся представиться лиц в штатском.
Очередную историю из этой серии рассказала пользовательница Facebook Умай Арыкова. Женщина летела рейсом Стамбул - Алматы.
Возмущенная необоснованным допросом, она обратилась в соцсети к министру иностранных дел КР Эрлану Абдылдаеву:
«Простояв очередь, нас, граждан КР, разворачивали и отправляли в кабинет на допрос к двум мужчинам в штатском, которые берут наши паспорта и фотографируют на свой телефон, - написала Арыкова. - Ни имен, ни формы, ни бейджа с указанием должности и звания, или каких-либо других опознавательных документов, не было. Не представившись, они начали спрашивать, зачем и с какой целью я летала в Турцию. На мои вопросы на каком основании они проводят допрос, они мне показали листок бумаги, без подписи и печати, где не было никаких указаний на задержание наших граждан для допроса или каких-либо других манипуляций с нашими документами».
В Министерстве иностранных дел Кыргызстана сообщили Vesti.kg о намерении обратиться к казахской стороне по поводу жалоб наших граждан.
В ведомстве уверили, что вопрос проработают с соответствующими подразделениями.
- Казахстану будут отправлены следующие вопросы: почему они так делают и на каком основании? Если основания есть, то почему они об этом конкретно и четко не информируют, - пояснили в пресс-службе МИДа.
Vesti. KG
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