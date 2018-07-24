Начался первый заезд учителей в ведомственный центр отдыха на Иссык-Куле

Бишкек, “Саясат. kg”. Центр отдыха рассчитан на 171 место. Планируется, что отдых учителей станет круглогодичным.

23 июля, начался первый заезд учителей на летний отдых в оздоровительный центр отдыха «Санат» (бывший пансионат «Асыл»), переданный Министерству образования и науки распоряжением Правительства в прошлом 2017 году.

В данное время отремонтированы восемь корпусов, еще в семи завершаются работы, на 90% построено новое здание и отремонтировано старое здание столовой. За покупку мебели и столового оборудования было выделено порядка 11 млн. сомов.

Центр отдыха рассчитан на 171 место. Планируется, что отдых учителей станет круглогодичным.

Путевки выделяются через Профсоюзный комитет учителей.

В МОН отмечают, что первый оздоровительный центр для учителей республики функционирует в рамках реализации Указа Президента о развитии регионов и ставит своей целью повышение качества социальной защиты учителей.