  Начался первый заезд учителей в ведомственный центр отдыха на Иссык-Куле

Бишкек, “Саясат. kg”. Центр отдыха рассчитан на 171 место. Планируется, что отдых учителей станет круглогодичным.
23 июля, начался первый заезд учителей на летний отдых в оздоровительный центр отдыха «Санат» (бывший пансионат «Асыл»), переданный Министерству образования и науки распоряжением Правительства в прошлом 2017 году.
В данное время отремонтированы восемь корпусов, еще в семи завершаются работы, на 90% построено новое здание и отремонтировано старое здание столовой. За покупку мебели и столового оборудования было выделено порядка 11 млн. сомов.
Центр отдыха рассчитан на 171 место. Планируется, что отдых учителей станет круглогодичным.
Путевки выделяются через Профсоюзный комитет учителей.
В МОН отмечают, что первый оздоровительный центр для учителей республики функционирует в рамках реализации Указа Президента о развитии регионов и ставит своей целью повышение качества социальной защиты учителей.
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