100 сомов за регистрацию мобильного телефона. Чиновники кабмина дают пояснения

Мобильное устройство, которое уже будет зарегистрировано в государственной системе идентификации надлежащим образом, не нуждается в повторной регистрации на платной основе.



Мобильное устройство, которое уже будет зарегистрировано в государственной системе идентификации надлежащим образом, не нуждается в повторной регистрации на платной основе. Об этом ИА «24.kg» заявили в Государственном комитете информационных технологий и связи.

Напомним, власти Кыргызстана вынесли на общественное обсуждение проект Госкомитета информационных технологий и связи «Об утверждении Правил идентификации мобильных устройств связи на территории КР». В соответствии с данными правилами в самом ближайшем будущем кыргызстанцев может ожидать поголовная регистрация мобильных устройств.

Согласно положениям проекта, каждый раз при смене номера (сим-карты мобильного оператора) собственник телефона должен будет заплатить государству 100 сомов за регистрацию, если ранее используемый телефон не был зарегистрирован или идентификатор телефона дублируется с другими телефонами в сети.

Чиновники отрицают, что регистрировать телефон нужно будет каждый раз при смене SIM-карты. Кроме того, в ведомстве заверяют, что платить за регистрацию мобильных устройств будут импортеры телефонов.

Единовременная плата за регистрацию будет производиться при пересечении границы на таможенную территорию Кыргызстана индивидуальными предпринимателями или компаниями. Тем самым планируется исключить ввоз контрабандных и контрафактных телефонов. -Госкомсвязи



«Этим исключается продажа на рынке страны краденых телефонов. Украденный аппарат не может быть использован в сети сотовых операторов Кыргызстана. Новый владелец бесплатно сможет привязать устройство к своей SIM-карте. Если человек купил телефон за пределами страны, то при ввозе на территорию республики ему придет сообщение, что в течение 60 дней необходимо пройти регистрацию мобильного устройства самостоятельно с единоразовой оплатой регистрации», — подчеркнули в Госкомсвязи.



Регистрацию могут производить в режиме онлайн на портале госуслуг как физические, так и юридические лица.

«Относительно вопросов, что человек не сможет воспользоваться телефоном при смене новой SIM-карты, это звучит достаточно некорректно. Положением будет предусмотрена возможность зарегистрировать мобильное устройство и сразу же с ним прописать все SIM-карты — карты, которые предполагается с этим устройством эксплуатировать», — заключили в Госкомитете информационных технологий и связи.





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