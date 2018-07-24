ГКНБ: Задержан боевик МТО

Бишкек, “Саясат. kg”. Установлено, что задержанный с 2016 года находился в составе бандформирования МТО, прошел диверсионную подготовку и принимал активное участие в боевых действиях на территории Сирии против правительственных войск.

19 июля 2018 года ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимых контртеррористических мероприятий,направленных на пресечение попыток проникновения в КР боевиков международных террористических организаций (МТО), перебрасываемых из сирийско-иракской зоны вооруженного конфликта с целью подготовки и совершения террористических акций, задержан гражданин КР «Б.М.».

Установлено, что задержанный с 2016 года находился в составе бандформирования МТО, прошел диверсионную подготовку и принимал активное участие в боевых действиях на территории Сирии против правительственных войск.

В 2017 году, по указанию главарей МТО, задержанный проникнул на территорию КРдля создания подпольной террористической ячейки из числа прибывшихиз зоны боевых действийв Сирии иосуществления «вооруженного джихада», с использованием самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.

Следственными органами ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 226-4 ч.1 («Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки») и 299-1 ч.3(«Организованная деятельность, направленная на возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды») УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

Ведется следствие.

Пресс-центр ГКНБ КР