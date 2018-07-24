ГПС: Пограничного конфликта не зарегистрировано

В период с 1 июля до 20 июля на кыргызско-узбекских участках границы не зарегистрировано никакого конфликта, сообщили из Государственной пограничной службы.
В период с 1 июля до 20 июля на кыргызско-узбекских участках границы не зарегистрировано никакого конфликта, сообщили из Государственной пограничной службы.
Согласно информации, 18 июля произошёл инцидент между пересекающими территорию узбекистанского анклава Шахимардан тремя гражданами Кыргызстана и гражданами Узбекистана. Это нельзя расценивать как пограничный конфликт. По инциденту встретились представители правоохранительных органов 2 стран, начата проверка, сообщает ведомство.
По произошедшему встретились представители правоохранительных органов двух стран, начата проверка.
В настоящее время Пограничная служба ведет разъяснительную работу среди местного населения.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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