ГПС: Пограничного конфликта не зарегистрировано

В период с 1 июля до 20 июля на кыргызско-узбекских участках границы не зарегистрировано никакого конфликта, сообщили из Государственной пограничной службы.





В период с 1 июля до 20 июля на кыргызско-узбекских участках границы не зарегистрировано никакого конфликта, сообщили из Государственной пограничной службы.

Согласно информации, 18 июля произошёл инцидент между пересекающими территорию узбекистанского анклава Шахимардан тремя гражданами Кыргызстана и гражданами Узбекистана. Это нельзя расценивать как пограничный конфликт. По инциденту встретились представители правоохранительных органов 2 стран, начата проверка, сообщает ведомство.

По произошедшему встретились представители правоохранительных органов двух стран, начата проверка.

В настоящее время Пограничная служба ведет разъяснительную работу среди местного населения.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org