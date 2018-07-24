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Правительство подписало меморандум по университету "Манас"

Правительство Кыргызстана утвердило меморандум по уставу Кыргызско-турецкого университета "Манас". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

    
 
Правительство Кыргызстана утвердило меморандум по уставу Кыргызско-турецкого университета "Манас". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

 

Министерству иностранных дел КР поручено уведомить турецкую сторону о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума.

 

Ответственным органом за реализацию Меморандума определено Министерство образования и науки КР. 

 

 

 

Источник: maralfm.kg, gezitter. org

           

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