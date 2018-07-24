Правительство Кыргызстана утвердило меморандум по уставу Кыргызско-турецкого университета "Манас". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Правительство Кыргызстана утвердило меморандум по уставу Кыргызско-турецкого университета "Манас". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Министерству иностранных дел КР поручено уведомить турецкую сторону о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума.
Ответственным органом за реализацию Меморандума определено Министерство образования и науки КР.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!