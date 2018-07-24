Правительство подписало меморандум по университету "Манас"

Правительство Кыргызстана утвердило меморандум по уставу Кыргызско-турецкого университета "Манас". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.





Правительство Кыргызстана утвердило меморандум по уставу Кыргызско-турецкого университета "Манас". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Министерству иностранных дел КР поручено уведомить турецкую сторону о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума.

Ответственным органом за реализацию Меморандума определено Министерство образования и науки КР.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org