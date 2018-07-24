Чыныбай Турсунбеков: "В пансионате "Акун" работают три спасателя"

Депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков дал комментарии по смерти Уланбека Эгизбаева.



Депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков дал комментарии по смерти Уланбека Эгизбаева.

"В пансионате "Акун" работает три спасателя. Согласно правилам, на берегу озера стоят два спасателя. Если один уходит на обед, второй остаётся на дежурстве. Мы сейчас проверяем записи видеонаблюдения, где находились спасатели в тот момент, когда тонул журналист. Как видно по видеозаписи, находящиеся рядом люди не замечали, что Уланбек Эгизбаев тонет. Не видела и его жена, которая была на берегу. Это несчастный случай. Спасатели были на месте. Именно поэтому они пришли, проверили сердцебиение, оказали первую помощь и вызвали "скорую". Уланбек Эгизбаев утонул не в глубоком месте, наоборот, утонул на мелком месте, потому что не умел плавать. Это место снято на камеры. Глубина находится на границы между двумя пансионатами. Спасатели находятся именно там. В настоящее время идёт расследование", - сказал депутат.

Чыныбай Турсунбеков добавил, что до этого времени были случаи, когда люди тонули, но их успевали вытащить спасатели.

"До этого времени были случаи, когда люди тонули, но спасатели выполняли свои функции и вызволяли людей. Что касается версии о насильственной смерти Уланбека Эгизбаева, то по нашему поручению собраны показания очевидцев и переданы следователям вместе с записями видеонаблюдения", - сказал Турсунбеков.

Напомним, 22 июля во время отдыха на Иссык-Куле утонул известный журналист Уланбек Эгизбаев. Примечательно, что несколько дней назад он написал на своей странице в соцсети, что ему от неизвестных адресатов поступило два пустых конверта. Под постом были написаны комментарии о возможном предупреждении, запугивании или отравлении.

Отметим, пансионат "Акун" относится к одноименной компании, которой владеет супруга депутата Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова Нуржан Тентимишова.

Источник: super.kg, gezitter. org