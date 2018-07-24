Избитый милиционерами мужчина уверяет, что его мучили электрошокером. Об этом сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры.
Избитый милиционерами мужчина уверяет, что его мучили электрошокером. Об этом сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры.
По ее данным, 20 июля в надзорный орган поступило сообщение от мужчины о том, что в Ошской области его избили сотрудники милиции.
«Как уверяет сам потерпевший, ему на голову надевали пакет и применяли электрошокер. Однако, сейчас этот факт проверяется – назначены экспертизы», - сказали в пресс-службе.
Также там добавили, что все материалы собраны и переданы в местное ГКНБ. Проводится расследование.
Напомним, в Ошской области милиционеры подозреваются в избиении мужчины.
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