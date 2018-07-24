Питьевой воды не будет в отдельных районах Бишкека. Мэрия просит запастись водой

Питьевой воды не будет в отдельных районах Бишкека. Мэрия просит горожан запастись водой.

Как сообщают в ПЭУ «Бишкекводоканал», 25 июля текущего года с 10:00 до 22:00 часов в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды.

В связи с проводимыми ЗАО «Берекет» строительно-монтажными работами по переносу водовода Д=300мм по ул.Кулиева, будет прекращена подача питьевой воды в жилой район,ограниченный: ул.Токтогула-р.Ала-Арча-пр.Жибек Жолу-ул.К.Акиева, в том числе: СШ № 31, ОАО «Арпа», ОсОО «Ош базары», «Берекет-Гранд», торговые комплексы «Берекет-Универсал», «Берекет», ЗАО «Берекет»,объединение «Кыял», Ленинский районный суд, лицей № 100, Ала-Арчинское кладбище, налоговая инспекция Ленинского района, Посольство Индии.

Управление «Бишкекводоканал» приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации и учреждения запастись питьевой водой.

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