Бакытбек Дюшембиев назначен исполняющим обязанности мэра Бишкека

Бакытбек Дюшембиев назначен исполняющим обязанности мэра города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР в понедельник.



Бакытбек Дюшембиев назначен исполняющим обязанности мэра города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР в понедельник.

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев в соответствии с частью 4 статьи 24 закона "О статусе столицы" подписал распоряжение, согласно которому Бакытбек Дюшембиев назначен исполняющим обязанности мэра города Бишкек до избрания нового мэра.



Источник - КирТАГ

