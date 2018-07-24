Бакытбек Дюшембиев назначен исполняющим обязанности мэра Бишкека

Бакытбек Дюшембиев назначен исполняющим обязанности мэра города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР в понедельник.
Бакытбек Дюшембиев назначен исполняющим обязанности мэра города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР в понедельник.
Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев в соответствии с частью 4 статьи 24 закона "О статусе столицы" подписал распоряжение, согласно которому Бакытбек Дюшембиев назначен исполняющим обязанности мэра города Бишкек до избрания нового мэра.
Источник - КирТАГ
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