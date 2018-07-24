Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров: Ускорение внедрения фискализации исключит проблемы в налогообложении

Бишкек, "Саясат. kg". Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Замирбек Аскаров сегодня, 23 июля, принял участие на заседании коллегии Государственной налоговой службы Кыргызской Республики (ГНС) по итогам деятельности ведомства за первое полугодие текущего года.

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Замирбек Аскаров сегодня, 23 июля, принял участие на заседании коллегии Государственной налоговой службы Кыргызской Республики (ГНС) по итогам деятельности ведомства за первое полугодие текущего года.

В ходе коллегии обсуждалось состояние работы по взысканию налоговой задолженности, итоги работы налоговых органов по проведению налоговых проверок, а также администрированию местных налогов, специальных налоговых режимов и другие актуальные вопросы.

Согласно данным, за январь-июнь 2018 года ГНС собрано 37,5 млрд. сомов налогов и платежей. Установленный план выполнен на 101,3%, или перевыполнен на 468,3 млн. сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступление налогов увеличилось на 3,9 млрд. сомов или на 11,5%. В том числе в республиканский бюджет поступило 30,4 млрд. сомов налогов. Выполнение составило 101,1% или перевыполнено на 316,8 млн. сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сборы увеличились на 3,3 млрд. сомов или на 11,7%.

Поступления в местный бюджет составили 7,7 млрд. сомов, план выполнено на 102,2% или перевыполнен на 151,5 млн. сомов.

Несмотря на выполнение установленного плана, в целом по республике прогнозные показатели по сбору налогов в бюджет не обеспечили ряд территориальных налоговых органов. В том числе налоговые органы по Первомайскому, Панфиловскому, Ала-Букинскому, Чаткальскому районам, по городам Балыкчы, Токмок, Майлуу-Суу, Кызыл-Кия и Баткен.

Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров отметил, что роль Налоговой службы при исполнении доходной части бюджета высока. За отчетный период доходы в государственный бюджет за счет налогообложения составили 37,5 млрд. сомов, что составляет 59,5%.

«Однако в то же время наблюдаются и недоработки, в частности, по вышеназванным органам ГНС, необеспечившим показатели плана по обеспечению поступлений налогов в бюджет. В этой связи необходимо рассмотреть ответственность руководителей, необеспечивших достижение плановых показателей, и принять соответствующие меры в их отношении. Халатность отдельных руководителей налоговых подразделений не должна повлиять на общие показатели выполнения программы Правительства «Единство. Доверие. Созидание», - заявил он.

Замирбек Аскаров отметил, что ГНС должна проводить работу совместно с другими ведомствами, местными органами власти, инвесторами и промышленными предприятиями. Только при правильном проведении налоговой политики, будет рост налоговых показателей.

«Для исключения имеющихся проблем в налоговой сфере необходимо ускорить систему внедрения фискализации. Это одно из требований Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в части реформ, проводимых в целях искоренения коррупции», - подчеркнул вице-премьер-министр Замирбек Аскаров.

Отдел информационного обеспечения

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