Минэкономики представлен новый заместитель министра Эльдар Алишеров

Бишкек, "Саясат. kg". 23 июля 2018 года в ходе аппаратного совещания Министерства экономики Кыргызской Республики был представлен новый заместитель министра Алишеров Эльдар Туралиевич.
23 июля 2018 года в ходе аппаратного совещания Министерства экономики Кыргызской Республики был представлен новый заместитель министра Алишеров Эльдар Туралиевич.
Как отметил заведующий отделом экономики и инвестиций Аппарата Правительства КР Данияр Иманалиев, соответствующее распоряжение от 20 июля 2018 года №489 подписал Премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев.
Д. Иманалиев представляя краткую биографию, сообщил, что Э. Алишеров, работал помощником министра экономического развития и торговли КР, заведующим отдела мониторинга программы государственных инвестиций, заведующим отдела регулирования лицензионной деятельностью и АРВ. Был помощником, советником первого вице-премьер-министра КР. Отметив, что опыт достаточный, пожелал молодому специалисту удачи, успехов в работе, беречь и ценить коллектив, совместно решать поставленные задачи для достойного развития экономики страны.
Министр Олег Панкратов, поздравляя от имени коллектива, от себя лично отметил, что Э. Алишеров - не новый человек, прошел все ступени государственной службы. Проработал в разные годы советником и в Аппарате Правительства и в Министерстве экономики и вырос до должности заместителя министра. Выразил надежду, что он оправдает доверие коллектива и в дальнейшем приложит все усилия в разработке и реализации государственной экономической политики, которая потребует большой трудоспособности и профессионализма. Пожелал стать активным членом команды министерства.
Также министр пожелал всем сотрудникам активности и целеустремленности.
Резюме:
Э. Алишеров родился 18 сентября 1985 года в г. Бишкек. Женат, 2 детей.
Опыт работы
ОБСЕ
17.11.2017 – 29.12.2017
Аппарат Правительства Кыргызской Республики
21.04.2014 – 30.08.2017
Частные организации
01.04.2011 – 20.04.2014
Аппарат Правительства Кыргызской Республики
01.04.2010 – 28.08.2010
Министерство экономического регулирования Кыргызской Республики
Заведующий отделом регулирования лицензионной деятельностью и АРВ
09.06.2008 – 31.03.2010
ОАО «АТФ Банк-Кыргызстан»
Стажер
08.02.2008 – 30.04.2008
Образование Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Экономический факультет
2002 - 2007
Специалист
Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики
Государственное и муниципальное управление
2015 - 2017
Магистр
Кыргызский экономический университет
аспирантура
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!