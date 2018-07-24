Минэкономики представлен новый заместитель министра Эльдар Алишеров

Бишкек, "Саясат. kg". 23 июля 2018 года в ходе аппаратного совещания Министерства экономики Кыргызской Республики был представлен новый заместитель министра Алишеров Эльдар Туралиевич.

23 июля 2018 года в ходе аппаратного совещания Министерства экономики Кыргызской Республики был представлен новый заместитель министра Алишеров Эльдар Туралиевич.

Как отметил заведующий отделом экономики и инвестиций Аппарата Правительства КР Данияр Иманалиев, соответствующее распоряжение от 20 июля 2018 года №489 подписал Премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев.

Д. Иманалиев представляя краткую биографию, сообщил, что Э. Алишеров, работал помощником министра экономического развития и торговли КР, заведующим отдела мониторинга программы государственных инвестиций, заведующим отдела регулирования лицензионной деятельностью и АРВ. Был помощником, советником первого вице-премьер-министра КР. Отметив, что опыт достаточный, пожелал молодому специалисту удачи, успехов в работе, беречь и ценить коллектив, совместно решать поставленные задачи для достойного развития экономики страны.

Министр Олег Панкратов, поздравляя от имени коллектива, от себя лично отметил, что Э. Алишеров - не новый человек, прошел все ступени государственной службы. Проработал в разные годы советником и в Аппарате Правительства и в Министерстве экономики и вырос до должности заместителя министра. Выразил надежду, что он оправдает доверие коллектива и в дальнейшем приложит все усилия в разработке и реализации государственной экономической политики, которая потребует большой трудоспособности и профессионализма. Пожелал стать активным членом команды министерства.

Также министр пожелал всем сотрудникам активности и целеустремленности.

Резюме:

Э. Алишеров родился 18 сентября 1985 года в г. Бишкек. Женат, 2 детей.

Опыт работы

ОБСЕ

17.11.2017 – 29.12.2017

Аппарат Правительства Кыргызской Республики

21.04.2014 – 30.08.2017

Частные организации

01.04.2011 – 20.04.2014

Аппарат Правительства Кыргызской Республики

01.04.2010 – 28.08.2010

Министерство экономического регулирования Кыргызской Республики

Заведующий отделом регулирования лицензионной деятельностью и АРВ

09.06.2008 – 31.03.2010

ОАО «АТФ Банк-Кыргызстан»

Стажер

08.02.2008 – 30.04.2008

Образование Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

Экономический факультет

2002 - 2007

Специалист

Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики

Государственное и муниципальное управление

2015 - 2017

Магистр

Кыргызский экономический университет

аспирантура