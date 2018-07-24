В Бишкеке задержан наркодилер, продававший марихуану шоуменам и музыкантам

Милиционеры обнаружили нарколабораторию в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Милиционеры обнаружили нарколабораторию в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в правоохранительные органы поступила оперативная информация о том, что парень по имени Вадим занимается выращиванием каннабиса у себя дома.

Также стало известно мессенджере Telegram неизвестные открыли интернет-магазин, где продавали наркотики. Интернет-магазин начал свою деятельность в сентябре 2017 года и продавал наркотики после оплаты через мобильные кошельки. После оплаты покупатель получал координаты с местоположением наркотиков.

Милиция установила личность реализатора наркотиков, им оказался уроженец Кыргызстана Ш.В., 1988 года рождения, который также является и «гровером» (выращивал растения каннабисной группы у себя дома). На допросе Ш.В. пояснил, что в 2017 годом приобрел семена голландских сортов через интернет. Он пояснил, что наркотики сбывал известным шоуменам, музыкантам. Во время обыска нашли культивированную марихуану ­ 31 кг 757 гр;

культивированные кусты конопли – 25 штук;



тент для культивации растений в домашних условиях;



13 кустов дикорастущей конопли.

K-News

