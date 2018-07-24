ГКНБ: Бывшему мэру г.Бишкек предъявлено новое обвинение

Бишкек, “Саясат. kg”. В настоящее время А.Ибраимов водворен в СИЗО ГКНБ КР.
21 июля 2018 года ГСУ ГКНБ КР, в рамках расследуемого уголовного дела по факту коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам, бывшему мэру г.Бишкек А.Ибраимову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 303 ч.1 (Коррупция) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.
Так, следствием установлено, что А.Ибраимов, используя свои властные полномочия в корыстных целях, организовал вместе с другими должностными лицами мэрии г.Бишкек преступную схему по противоправному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в Южной зоне г.Бишкек. При этом, земельные участки оформлялись на подставных лиц, аффилированных с ними и через них перепродавались другим лицам с получением денежной выгоды в особо крупном размере.
В настоящее время А.Ибраимов водворен в СИЗО ГКНБ КР.
Ведется следствие.
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