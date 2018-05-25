Прогноз погоды: 25 и 26 мая возможны заморозки

Агентство гидрометеорологии при МЧС распространило штормовое предупреждение.

Агентство гидрометеорологии при МЧС распространило штормовое предупреждение.

По его данным, 25-26 мая ночью в восточной части Иссык-Кульской котловины и в зоне земледелия Нарынской области ожидаются заморозки до 0...-2°.

В Чуйской и Таласской областях 25 мая без осадков, температура воздуха ночью +6...+11 и +5...+10, днем +24...+29 и +22...+27 тепла соответственно. В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях – без осадков, ночью +10…+15, днем +25...+30.

В ночь на 24 мая в отдельных районах республики выпал снег. В Иссык-Кульской области высота снежного покрова достигла 40 сантиметров.

Азаттык

