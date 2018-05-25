Прогноз погоды: 25 и 26 мая возможны заморозки

Агентство гидрометеорологии при МЧС распространило штормовое предупреждение.
Агентство гидрометеорологии при МЧС распространило штормовое предупреждение.
По его данным, 25-26 мая ночью в восточной части Иссык-Кульской котловины и в зоне земледелия Нарынской области ожидаются заморозки до 0...-2°.
В Чуйской и Таласской областях 25 мая без осадков, температура воздуха ночью +6...+11 и +5...+10, днем +24...+29 и +22...+27 тепла соответственно. В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях – без осадков, ночью +10…+15, днем +25...+30.
В ночь на 24 мая в отдельных районах республики выпал снег. В Иссык-Кульской области высота снежного покрова достигла 40 сантиметров.
Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!