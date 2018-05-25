Осужденный по делу о беспорядках в Караколе заявил о пытках

Осужденный на 8 лет по делу о беспорядках в Караколе, а позже помилованный президентом, Наристе Калчаев собрал пресс-конференцию.
Осужденный на 8 лет по делу о беспорядках в Караколе, а позже помилованный президентом, Наристе Калчаев собрал пресс-конференцию.
Он заявил, что у него пытались получить показания против экс-депутата Садыра Жапарова.
По его словам, 7 октября 2013 года его пытали в здании ГКНБ, одев на голову пакет. Он добавил, что не дал показания против Жапарова.
В ГКНБ заявление Калчаева комментировать не стали.
В 2014 году о применении пыток в отношении Калчаева, будучи омбудсменом, заявлял Бакыт Аманбаев. По его данным, заявление в Генпрокуратуре тогда осталось без внимания.
Жители села Саруу с мая 2013 года проводили акции протеста с требованием национализации Кумтора. 7 октября того же года митинг в Караколе закончился беспорядками, а глава обладминистрации Эмильбек Каптагаев был взят в заложники.
Садыр Жапаров по обвинению в организации беспорядков и взятию в заложники представителя власти был задержан в марте 2017 года. 2 августа прошлого года Первомайский районный суд приговорил его к 11 годам 6 месяцам лишения свободы, признав виновным по статье 227 («захват заложников»). Спустя полтора месяца городской суд оставил приговор в силе. Садыр Жапаров заявлял, что суды выполняли политический приказ.
Азаттык
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