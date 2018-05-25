Депутаты «Ата Мекена» обсудят стоимость реконструкции Исторического музея

В Кыргызстане на реконструкцию Государственного исторического музея потрачено 1,5 миллиарда сомов. Об этом «Азаттыку» сообщили в пресс-службе Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В Кыргызстане на реконструкцию Государственного исторического музея потрачено 1,5 миллиарда сомов. Об этом «Азаттыку» сообщили в пресс-службе Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
По данным ведомства, из государственного бюджета на реконструкцию музея было выделено 1,5 миллиарда сомов. 700 миллионов сомов было потрачено на ремонтные работы, 864 миллиона сомов на установку экспонатов и ремонт оборудования.
Как ранее сообщил руководитель парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов, у него есть информация о том, что цены на работы в Государственном историческом музее завышены. В этой связи фракция 25 мая проведет выездное заседание в здании музея, где депутаты будут обсуждать цены на реконструкцию объекта.
В общей сложности музей насчитывает 135 тысяч экспонатов, артефактов, древних памятников истории и культуры кыргызского народа.
Государственный исторический музей был закрыт на реконструкцию 25 марта 2016 года. Сообщалось, что ремонт будет проводиться в два этапа.
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