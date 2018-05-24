В Тюпском районе скончался мужчина, которого избил сын

В Тюпском районе скончался 49-летний житель села Корумду, избитый 24-летним сыном. Об этом «Азаттыку» сообщил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.
В Тюпском районе скончался 49-летний житель села Корумду, избитый 24-летним сыном. Об этом «Азаттыку» сообщил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.
По его словам, мужчина поступил в отделение реанимации районной больницы 21 мая. Не приходя в сознание, он умер в ночь на 24 мая.
Милиция возбудила уголовное дело по статье 104 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Подозреваемый водворен в ИВС, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Азаттык
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