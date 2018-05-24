В Тюпском районе скончался мужчина, которого избил сын

В Тюпском районе скончался 49-летний житель села Корумду, избитый 24-летним сыном. Об этом «Азаттыку» сообщил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

В Тюпском районе скончался 49-летний житель села Корумду, избитый 24-летним сыном. Об этом «Азаттыку» сообщил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По его словам, мужчина поступил в отделение реанимации районной больницы 21 мая. Не приходя в сознание, он умер в ночь на 24 мая.

Милиция возбудила уголовное дело по статье 104 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Подозреваемый водворен в ИВС, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Азаттык

