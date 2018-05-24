Чолпонбаев: В стране отсутствует единая судебная практика

Если ветви власти не будут вмешиваться, суды будут работать чисто. Повышение зарплаты для честной работы судей не является первоочередным фактором.





Если ветви власти не будут вмешиваться, суды будут работать чисто. Повышение зарплаты для честной работы судей не является первоочередным фактором. Такое мнение выразил в интервью радио "Марал" заслуженный юрист Кыргызской Республики Мукар Чолпонбаев.

По его словам, нельзя называть судебную власть органом. Он ни в чем не уступает Жогорку Кенешу и правительству. Решение коллегий Верховного суда противоречат друг другу. Поэтому в стране отсутствует единая судебная практика.

"Много обращений к президенту. Основная причина – в последствиях вмешательства Манасбека Арабаева в судебные дела. Граждане думают, что "если пожаловаться президенту, то Арабаев даст указания судьям". Не будем толкать президента на преступление. Я не могу гарантировать, что лицо, которое один раз дало указание от имени президента, не сделает этого во второй раз", - сказал Чолпонбаев.

Как отметил юрист, нельзя обеспечить судебную независимость средствами. Надо открыто указывать, кто и на каком основании увольняет судей.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org