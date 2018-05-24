«Он говорит, что президент лично разрешил ему работать, несмотря на возбужденное уголовное дело»

Члены профсоюзов требуют отставки главы ФПК Мирбека Асанакунова. Сегодня они выйдут на мирный митинг

Члены профсоюзов Кыргызстана требуют отставки председателя профсоюзов Кыргызстана Мирбека Асанакунова. Возмущенные коррупцией в ФПК соберутся сегодня у Дома правительства. Об этом Vesti.kg сообщила бывший директор санатория «Кыргызстан» Венера Майминдиева.

- Председатель занял свой пост, использовав поддельные документы, - уверяет она. – Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями уже обнаружила это и 16 мая возбудила уголовное дело.

По словам Майминдиевой, доказательства обмана со стороны Асанакунова у членов профсоюзов есть: постановление ГСБЭП, справка о возбуждении уголовного дела, копия фальшивой трудовой книжки и справка из Соцфонда.

- Мы требуем отставки Мирбека Асанакунова, - заявляет экс-директор. – Он, представьте себе, говорит, что президент лично разрешил ему работать, несмотря на возбужденное уголовное дело.

Стоит также отметить, что по словам Майминдиевой, уголовное дело уже возбуждали 24 апреля. Но тогда его закрыли без объяснения причин.

Поэтому сегодня члены профсоюзов учителей, врачей и прочих бюджетных профессий, а также пенсионеры и уволенные работники соберутся на Старой площади, чтобы обратить внимание общественности, СМИ, правительства и депутатов Жогорку Кенеша на коррупционный беспредел.

Венера Майминдиева предполагает, что в 13:30 у Дома правительства соберется не менее 300 человек.



Источник: https://vesti.kg

