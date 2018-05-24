В Самарканде оштрафовали торговцев сувенирами с изображением покойного Каримова

В Самарканде в ходе рейда 20 мая были задержаны предприниматели, торгующие календарями, магнитами и другими сувенирами с изображением покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.

В Самарканде в ходе рейда 20 мая были задержаны предприниматели, торгующие календарями, магнитами и другими сувенирами с изображением покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.

Как сообщил «Озодлику» 22 мая сотрудник Управления культуры и спорта Самаркандской области, были оштрафованы владельцы двенадцати магазинов, занимавшихся торговлей кустарных сувениров с изображением Ислама Каримова. Материалы конфискованы.

Блогер из Самарканда Ташпулат Рахматуллаев говорит, что многие кустарные сувениры с изображением Каримова выполнены некачественно. «Плакаты оформлены бессмысленными фразами, которые к тому же написаны с орфографическими ошибками. Я смог сфотографировать один календарь с изображением Каримова. В одном предложении есть двенадцать ошибок. На этих плакатах есть такие фразы: «Прощай мой народ! Нам не суждено было быть вместе в 25 лет!», - говорит он.



Журналист из Самарканда Каримберди Турамурод говорит, что некоторые торговцы превратили место погребения Ислама Каримова в источник дохода. Некоторые так называемые «предприниматели» обманным путем продают им бессмысленные сувениры, убеждая их, что эти сувениры привезены из святых мест, сказал он.

Один из торговцев кустарными сувенирами в Самарканде признался, что благодаря этому бизнесу он кормит свою семью. «Благодаря этому бизнесу вечером я возвращаюсь домой с двумя лепешками, для меня это источник средств к существованию», – сказал он.

Азаттык