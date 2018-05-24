В Туркменистане ищут «использующих в туалетах газеты с фото Бердымухамедова»

Участковые обходят туалеты частных подворий в поисках нарушителей, которым сначала выносят предупреждение.

В городке Гумдаг Туркменистана участковые инспекторы начали искать тех, кто вместо туалетной бумаги использует в отхожих местах газеты с портретами президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает Радио Азатлык (Туркменская редакция Радио Свобода) со ссылкой на ряд СМИ.

Участковые обходят туалеты частных подворий в поисках нарушителей, которым сначала выносят предупреждение.

Испачканные фотографии президента участковым предписано также искать на свалках среди бытового мусора внутри жилых кварталов. За каждой свалкой закреплены персональные смотрители, которые обязаны инспектировать мусор, искать испорченные фото в газетах, устанавливать дом и квартиру по указанному на издании номеру дома подписчика и докладывать в органы.

В марте Радио Азатлык сообщало, что в районе Гороглы Дашогузской области был отстранен от должности директор одной из школ, в туалете которой были обнаружены газеты с фотографиями президента. Позже директора уволили, обосновав это тем, что он «не справился с обязанностями». После этого службы безопасности начали без предупреждения посещать дома сотрудников бюджетных учреждений и проверять их туалеты. Источник «Азатлыка» в Дашогузе сказал, что ему известны «по меньшей мере 10 случаев увольнения госслужащих», которых назвали нарушителями из-за использования газет в туалетах.

Региональные чиновники от комментариев отказались.

Фотографии президента Гурбангулы Бердымухамедова занимают основную часть публикаций всех печатных изданий Туркменистана.



Азаттык