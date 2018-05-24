Дело по факту торговли наркотиками в ночном клубе «Гараж 312» передано в суд

Дело по факту торговли наркотиками в ночном клубе «Гараж 312» передано в суд. Об этом «Азаттыку» сообщил представитель пресс-службы МВД Эрнис Осмонбаев.

Дело по факту торговли наркотиками в ночном клубе «Гараж 312» передано в суд. Об этом «Азаттыку» сообщил представитель пресс-службы МВД Эрнис Осмонбаев.

Напомним, Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД 21 января провела спецоперацию в ночном клубе «Гараж 312». По обвинению в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ под стражу взяты несколько сотрудников заведения.

Сообщалось, что анализы на употребление наркотиков взяты и у посетителей клуба. В ходе операции запрещенные вещества были изъяты у ведущего, бармена и некоторых официантов. Кроме того, обнаружены и специальные приспособления для употребления наркотиков. Экспертизу прошли 32 посетителя клуба, в крови 5 из них обнаружены наркотические вещества.

Позже Первомайский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении владельца ночного клуба, двух барменов и ведущего.

Им предъявлены обвинения по статьям 247 («Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта») и 252 («Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ») УК КР.

Азаттык