В Оше сотрудник милиции задержан за вымогательство взятки в 20 тыс. сомов

В городе Оше при получении взятки в сумме 20 тысяч сомов с поличным был задержан инспектор информационно-аналитического центра УВД города в звании младшего лейтенанта милиции.

В городе Оше при получении взятки в сумме 20 тысяч сомов с поличным был задержан инспектор информационно-аналитического центра УВД города в звании младшего лейтенанта милиции.

По данным МВД КР, в начале мая в Службу внутренних расследований министерства с заявлением обратился житель Оша, который сообщил, что сотрудник милиции, путем угроз и шантажа вымогает взятку за положительное решение по якобы имеющемуся материалу в отношении него.

На основании собранных материалов прокуратурой Ошской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 (Вымогательство взятки) и части 2 статьи 304 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.

«22 мая в рамках уголовного дела сотрудниками подразделений Службы внутренних расследований (СВР) совместно со Следственной службой МВД проведены следственно-оперативные мероприятия. Вечером того дня на одной из улиц Оша при получении взятки в сумме 20 тысяч сомов с поличным был задержан инспектор информационно-аналитического центра УВД Оша в звании младшего лейтенанта милиции. Подозреваемый получил денежные средства через посредника», - говорится в сообщении.

Азаттык