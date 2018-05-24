Штрафные санкции на компанию-разработчика месторождения Джеруй могут быть отменены

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования пересмотрит штрафные санкции в размере 500 тысяч долларов, наложенные на компанию "Альянс Алтын", получившей право на разработку месторождения Джеруй.



Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования пересмотрит штрафные санкции в размере 500 тысяч долларов, наложенные на компанию "Альянс Алтын", получившей право на разработку месторождения Джеруй. Об этом заявил на прошедшем в Таласе выездном заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию член указанного комитета Уланбек Рыскулов.

Согласно информации, до этого Госэкотехинспекция выявила, что строительство золотоизвлекательной фабрики на Джеруе не началось в обозначенные сроки. В связи с этим спецкомиссия наложила штраф в размере 500 тысяч долларов за 5 месяцев запаздывания начала строительства.

- Однако после этого "Альянс Алтын" заявила, указав в своём обращении "это неправильно, мы начали строительство своевременно. Золотоизвлекательная фабрика – это комплекс, включающий много зданий". Указали, какое строительство конкретно начато. Теперь с комиссией рассмотрим вопрос наложенного штрафа, - сказал Рыскулов.

Предприятие "Джеруй" должно быть завершено и запущено 28 февраля следующего года. Если это требование не будет исполнено, инвестор будет вынужден выплатить государству по 100 тысяч долларов за каждый месяц запаздывания.

На выездном заседании профильного комитета Жогорку Кенеша, которое прошло вчера в Таласе, была высказана возможность запаздывания от графика запуска предприятия на Джеруе. Однако гендиректор "Альянс Алтына" – дочерней компании получившей лицензию на разработку месторождения российской "Восток-Геолдобычи" – Михаил Шубин заявил, что комбинат будет запущен не позже обозначенного срока.

Джеруй по запасам золота занимает второе место в Кыргызстане после Кумтора. Предварительная георазведка показала, что запасы месторождения составляют 84 тонны золота и более 10 тонн серебра.

Источник: "Азаттык", gezitter.org