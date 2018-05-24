Журналист: "Большинство СМИ принадлежат политикам"

Большинство средств массовой информации принадлежит политикам. Это главная проблема журналистики. Такое мнение выразила сегодня журналист Дина Маслова на круглом столе, прошедшем сегодня, 23 мая.



Большинство средств массовой информации принадлежит политикам. Это главная проблема журналистики. Такое мнение выразила сегодня журналист Дина Маслова на круглом столе, прошедшем сегодня, 23 мая.

"О какой солидарности, какой консолидации журналистов можно говорить, когда ресурсы принадлежат политикам? В журналистике, как и в любой другой сфере, существуют схожие проблемы. Если в стране творится бардак, журналисты являются его частью. Мы часть общества.

Раз СМИ принадлежат политикам, они не могут быть независимыми. Только что вышедший из университета журналист думает, что это и есть журналистика. Но это не так", - сказала Дина Маслова.

Источник: super.kg, gezitter.org