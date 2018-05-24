Министр Кудайбердиева сокращает часы для занятий по кыргызскому языку и литературе. Разве это не преступление?

Министерство образования инициирует вопрос о сокращении занятий по истории, кыргызской литературе и кыргызскому языку до двух часов. А ведь именно эти предметы позволяют сохранить величие кыргызского народа.





Министерство образования инициирует вопрос о сокращении занятий по истории, кыргызской литературе и кыргызскому языку до двух часов. А ведь именно эти предметы позволяют сохранить величие кыргызского народа. Неспроста говорят: «Отвернувшись от языка – отвернешься и от народа». Эта инициатива министерства сейчас вызывает раздражение у общественности. Многие недовольны министром образования Гульмирой Кудайбердиевой за это.

Кыяс Молдокасымов, историк:

- С прошлого года появилось неправильное отношение к занятиям по истории и литературе. Сначала было распоряжение о сокращении часов для кыргызской истории в вузах. Выяснили, что такое решение приняли депутаты Жогорку Кенеша, а министерство просто исполняет. При вмешательстве министра Гульмиры Каримовны часы не сократили. Теперь началось в школах. Если инициатива воплотится в жизнь, то мы будем считать, что там сидят те, кто совершают преступление против народа. Еще с обретения независимости мы вели борьбу, добились того, чтобы кыргызскую историю преподавали подробно. И без того с помощью нового стандарта пытались потрепать кыргызскую историю. Нам следует расширять, а не сокращать два предмета. В школьной программе именно кыргызская история пропагандирует патриотизм и государственность. Поэтому кыргызские историки не поддерживают такую инициативу и будут бороться, чтобы она не воплотилась в жизнь!

Усен Касыбеков, кандидат филологических наук:

- Очевидно, что эта инициатива сводится к тому, чтобы сократить часы и сэкономить деньги. Экономия на предметах, преподающих культуру, традиции, историю – это преступление. Это недалекость чиновников, других слов нет…

Каныбек Осмоналиев, бывший министр образования:

- Эта новость меня сильно печалит! Наверное нам в очередной раз не удастся войти в ряды народов мира! Эта инициатива направлена на то, чтобы кыргызский язык, литературу и историю преподавать в контексте мирового языка, литературы и истории. Это предательство по отношению к кыргызскому народу! Кто бы ни был автором, нужно беспощадно привлечь к ответственности! По-моему, это дело рук врагов кыргызов, которые добиваются своего руками чиновников, готовых продать родную мать за деньги и власть. Мы не должны допускать такой позор!

Чолпон Орозобекова, директор Булан института:

- Мне не удалось найти соответствующее постановление или распоряжение министра. Поэтому мне тяжело сказать, имеется ли такое решение. Если есть, то этот шаг я бы назвала неправильным. Напротив, нам нужно больше давать наш родной язык и литературу. Тогда мы сохраним стержень народа. В последнее время в сфере образования полно тяжелых вопросов, есть необходимость в реформах. Было бы хорошо, если бы министерство приложило усилия на эти вопросы.

Источник: газета «Фабула пресс» №35 от 22.05.2018 / стр. 5, gezitter.org