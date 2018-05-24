Библиотекарям и поварам образовательных учреждений повысят зарплату

Министерство образования и науки предлагает повысить оклад техническому обслуживающему персоналу. Документ выставлен на общественное обсуждение.



Министерство образования и науки предлагает повысить оклад техническому обслуживающему персоналу. Документ выставлен на общественное обсуждение.

Зарплату большей части работников образовательных организаций, включая систему начального профессионального образования, увеличили. Однако без повышения остались заведующий библиотекой, общежитием, шеф-повар, механик, секретарь учебной части (инспектор по кадрам, паспортист).

Если сейчас оклад заведующего общежитием или библиотекой составляет 5 тысяч 40 сомов, то после повышения он увеличится до 6 тысяч.

На 2018 год для повышения окладов техническому персоналу потребуется 1,9 миллиарда сомов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/85434/

