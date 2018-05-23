В Узбекистане для чиновника смерть учительницы на уборке улиц не стала уроком

Азамат Умаров, работавший главой Управления народного образования Самаркандской области, был снят с должности после инцидента со смертью учительницы из Каттакурганского района Дианы Еникеевой, которую сбил КамАЗ по время принудительной уборки магистральной дороги.

Азамат Умаров, работавший главой Управления народного образования Самаркандской области, был снят с должности после инцидента со смертью учительницы из Каттакурганского района Дианы Еникеевой, которую сбил КамАЗ по время принудительной уборки магистральной дороги.

Одна из учительниц школы-интерната №62 для умственно отсталых детей в городе Самарканде говорит, что в свой первый рабочий день (18 мая) новый директор Азамат Умаров отправил всех учителей школы-интерната на уборку улиц. "У многих сотрудников школы-интерната есть малолетние дети, поэтому они были вынуждены прийти на уборку вместе с детьми и чистить улицы", – говорит учительница.

​Напомним, что в середине марта этого года накануне визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Самаркандскую область КамАЗ сбил насмерть 23-летнюю школьную учительницу из Каттакурганского района Диану Еникееву, которая вместе с коллегами занималась уборкой магистральной дороги. Согласно заключению специальной комиссии, причиной смерти Дианы Еникеевой стал несчастный случай на производстве. После этой трагедии ряд чиновников в Самарканде, в том числе и глава Управления народного образования данной области Азамат Умаров, лишились своих должностей.

– 18 мая неожиданно для всех нашего директора отправили на пенсию и назначили директором школы-интерната 60-летнего Умарова. Наш прежний директор не заставлял учителей заниматься уборкой улиц, напротив, он просил нас уделять больше внимания воспитанию и обучению детей. Если учителя каждую субботу и воскресенье будут заниматься уборкой улиц, не отдыхая в выходные дни, это ведь негативно повлияет на качество обучения детей?, – говорит другая учительница.

Случай трагической гибели Дианы Еникеевой получил широкую огласку и обратил внимание общественности к проблеме принудительного труда в Узбекистане, к которому зачастую привлекают сотрудников бюджетных организаций в этой стране. Во время своей поездки в Сырдарьинскую область в апреле президент Шавкат Мирзияев заявил, что чувствует себя виновным в смерти Дианы Еникеевой и подверг жесткой критике чиновников, отправляющих учителей на принудительные работы по благоустройству территорий. Глава государства добавил, что отныне руководители, привлекающие учителей к принудительному труду, будут освобождаться от должностей, несмотря на все прежние заслуги.

Заместитель директора школы-интерната №62 по административно-хозяйственной части Гуллола Маматкулова сказала, что все учителя школы-интерната вышли на уборку улиц по собственному желанию. "Учителям и воспитателям выделены небольшие участки, где они должны убраться. Они ведь занимались уборкой внутри школы-интерната, а не на улице!", – заявила возмущенно замдиректора школы-интерната.



centralasian.org