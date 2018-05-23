На Курилах бастуют 70 строителей-мигрантов из Кыргызстана

На острове Парамушир Сахалинской области России с 18 мая бастуют около 70 строителей–мигрантов, в основном приехавших из Кыргызстана. Они недовольны условиями работы, отношением к ним со стороны работодателей и задержкой заработной платы.
На острове Парамушир Сахалинской области России с 18 мая бастуют около 70 строителей–мигрантов, в основном приехавших из Кыргызстана. Они недовольны условиями работы, отношением к ним со стороны работодателей и задержкой заработной платы.
"Мы приехали на заработки. Они притесняли нас, оскорбляли и жестоко обращались. Просто так удерживали штрафы с заработной платы, – рассказал один из мигрантов по имени Ахмед. – Более того: второй месяц они не платят. Некоторые не получили по 200-250 тысяч рублей. Если работник заболевает, его не отпускают к врачу. Как только отдадут деньги, мы уедем".
Мигранты пожаловались, что как только они начали выражать недовольство, компания выселила их из общежития. Сейчас они "без копейки денег" живут на улице и требуют, чтобы местные власти вывезли их с острова.
Бастующие были наняты компанией "Спиро", которая занимается строительством жилья и объектов инфраструктуры в рамках так называемой "Курильской программы" (деньги на нее выделяются из федерального бюджета). Часть работала на стройке спортивно-оздоровительного комплекса, часть – на стройке двух арендных домов. В мэрии Северо-Курильска уже выразили озабоченность тем, что сроки ввода в эксплуатацию объектов в рамках программы из-за забастовки могут быть сорваны.
В администрации также сообщили, что "пока не понимают", за чей счёт придется вывозить с острова бастующих мигрантов. По закону ответственность за это несёт компания, пригласившая иностранных рабочих. Но владелец "Спиро" Евгений Плетенский заявил, что проблем в сложившейся ситуации не видит:
"Рабочие не вышли на работу и были уволены, только и всего. Мы уже ведём поиски новых рабочих, которые в скором времени начнут приезжать на Парамушир", – заявил он. Кто именно будет вывозить рабочих с острова – он не сказал.
Прокуратура Сахалинской области 22 мая сообщила, что в отношении Плетенского возбуждено уголовное дело. "В ходе проверки установлено, что компания не выплатила 45 рабочим 633 тысячи рублей", – подтвердили в прокуратуре.
Вице-мэр Северо-Курильска Александр Овсянников сообщил, что большинство бастующих мигрантов – граждане Кыргызстана. "Кыргызстанские мигранты требуют, чтобы их вывезли с острова. Их 65, но на лодке можно вывести только 35, – пояснил Овсянников. При этом, по его словам, на острове уже начался туристический сезон, и все билеты на пароход, который ходит на Парамушир, уже раскуплены. Но даже, если бы они были, за счет городского бюджета он, по его словам, рабочих вывести не может.
centralasian.org
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